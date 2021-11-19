بمشاركة 98 عضوا.. ختام أعمال سيمينار المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية

جدة - نرمين السيد - اختتم بعد ظهر اليوم السيمينار الثامن للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لعام 2021، والذى عقد على مدار أربعة أيام برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى، فى مركز لوجوس بالمقر البابوى فى دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، بمشاركة المعهد القبطى للتدبير الكنسى (COPTICAD) الذى تولى تقديم المادة العلمية فى السيمينار.





وجاء سيمينار هذا العام بعنوان "الناظر من أعلى" تحت شعار السيمينار "نحو كنيسة مهدفة، مثمرة، نامية"، وشارك فيه 98 من الآباء المطارنة والأساقفة ووكيلى البطريركية بالقاهرة والإسكندرية، أعضاء المجمع المقدس.

وأبدى أعضاء المجمع المقدس تفاعلًا كبيرًا خلال الجلسات لما حوته الموضوعات المطروحة للنقاش من رؤى تحمل أساليب أكثر حداثة وفاعلية فى الخدمة الرعوية، وهو ما يجعل وصول الرسالة الروحية والتعليمية لأبناء الكنيسة أكبر وأقوى وأكثر تأثيرًا.

وفى سياق آخر حرص الآباء أعضاء المجمع على تهنئة قداسة البابا بمناسبة الذكرى التاسعة لجلوس قداسته على الكرسى المرقسى، التى حلت أمس بالتزامن مع ثالث أيام السيمينار، حيث تمنوا لقداسته موفور الصحة والمزيد من العمل الرعوى المتميز الذى شهدته الكنيسة خلال الأعوام التسعة الماضية على كافة الأصعدة.