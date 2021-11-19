محافظ الإسكندرية يكلف بإزالة المنشآت الشاطئية الخشبية المتهالكة

جدة - نرمين السيد - كلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، جمال رشاد، بالبدء فى إزالة المنشآت والوحدات الشاطئية الخشبية المتهالكة من جميع شواطئ الإسكندرية والتى تسيء للمظهر الجمالى والحضارى لكورنيش المدينة، وذلك تمهيدًا لتصميم واعتماد نموذج موحد لتلك الوحدات الشاطئية يتطابق مع مشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية.





ويأتى هذا تنفيذًا لمبادرة تجميل مدينة الإسكندرية وإعادة رونقها الحضارى والتاريخى التى أطلقها المحافظ أمس تحت شعار "عروس البحر من تانى" وإتساقًا مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق".

وأكد المحافظ أن مبادرة تجميل الإسكندرية تشمل جميع أنحاء المدينة وليس الكورنيش والشوارع الرئيسية فحسب، مشيرًا إلى أن جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة يعملون على مدار 24 ساعة لإنجاح هذه المبادرة وتحقيق جميع أهدافها لتعود الإسكندرية إلى سابق عهدها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

من جانبه، أوضح جمال رشاد أن الإدارة المركزية قامت اليوم بالبدء فى إزالة الوحدات والمنشآت الخشبية المتهالكة المسيئة للمظهر الجمالى والحضارى لشواطئ المدينة؛ حيث تمت إزالة 16 وحدة خشبية متهالكة، خلال الحملة التى تمت اليوم على الشواطئ بداية من المنتزه باتجاه حى شرق، تمهيدًا لتصميم واعتماد نموذج موحد لجميع المنشآت الشاطئية يتطابق مع مشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية.