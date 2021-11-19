صور.. «عين شمس» الأولى فى بطولة الجامعات المصرية الدورة الـ49 للملاكمة

جدة - نرمين السيد - فاز اللاعب إبراهيم محمد إبراهيم الطالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة عين شمس بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى بطولة الجامعات والمعاهد المصرية الدورة الـ 49 "الشهيد الرفاعى" للملاكمة، والتى أقيمت بالمركز الأوليمبى، تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.





وجاءت مشاركة جامعة عين شمس فى بطولة الملاكمة بتسع لاعبين وذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتينى رئيس الجامعة وأ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتنافس فى البطولة أكثر من 26 جامعة مصرية ومعهد وذلك فى الفترة من 15: 18 من نوفمبر الجارى. وتحظى هذه الدورة بمنافسة قوية نظرا لمشاركة نخبة من اللاعبين الحاصلين على تصنيف عالمى.

جدير بالذكر أن اللاعب إبراهيم محمد إبراهيم فاز على نظيره من جامعة المستقبل بالضربة القاضية من الجولة الأولى.

وأعرب أ.د. عبد الفتاح سعود عن فخره وسعادته بما حققه اللاعب من إنجاز، مؤكدا دعمه الكامل لكل أبنائه من الطلاب الموهوبين والمبدعين فى مختلف المجالات والأنشطة وتوفير التدريب اللازم لهم ليظهروا بالصورة اللائقة لتمثيل جامعة عين شمس فى مختلف المحافل داخل وخارج مصر.

يذكر أن منتخب الملاكمة بالجامعة يشارك فى البطولة تحت اشراف أ. محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب وأ. محمد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وأ. محمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضى وكابتن. فاطمة خليفة المشرف الإدارى لمنتخب الملاكمة بالجامعة.