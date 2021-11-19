صور.. الكشف على 1498 مواطنا ومواطنة بقرية السلام فى أسوان

جدة - نرمين السيد - ونجحت جهود القافلة فى إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج المجانى لـ 1498 مواطنا ومواطنة بقرية السلام والقرى المجاورة، وهو الذى توازى مع قيام فريق عمل إدارة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة مروة محمود بمواصلة تنفيذ حملاتها داخل المناطق المختلفة بعزب كيما لمكافحة الحشرات الضارة والزاحفة. وناشدت الدكتورة مروة محمود المواطنين بضرورة الالتزام ببعض الإرشادات الوقائية الهامة لتلافى لدغات هذه الحشرات والتى من بينها تجنب المشى ليلا أو فى الأماكن المظلمة قدر الإمكان، بجانب تجنب الاقتراب من الحفر الصغيرة أو الأحجار المتراكمة، وكذا تجنب السير دون ارتداء أحذية ولاسيما بالنسبة للأطفال، مع ضرورة ارتداء أحذية مرتفعة عن الأرض وسميكة عند الذهاب للمناطق الجبلية أو التى بها مخرات للسيول، وهو الذى يتماشى مع ضرورة تهدئة المصاب عند لدغة بأحد هذه الحشرات، والذهاب فورا لأقرب مستشفى أو وحدة صحية لتلقى الأمصال حيث أنه فى خلال ساعات معدودة ستسقر الحالة وتكون بأمان وبصحة جيدة.

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