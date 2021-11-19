الزراعة: وفد أمريكى يزور معهد صحة الحيوان

جدة - نرمين السيد - زا وفد من المكتب الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشرق إفريقيا بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، برئاسة جيف أوستن مدير المكتب، ومريوش تاديش مساعد مدير المكتب والدكتور أحمد حسين الأخصائى الزراعى بالمكتب، معامل معهد بحوث صحة الحيوان.





وذكر بيان لوزارة الزراعة اليوم الجمعة أن ذلك يأتى فى إطار تعزيز الشراكات والتعاون بين معامل وزارة الزراعة، ممثلة فى معهد بحوث الصحة الحيوانية، والمؤسسات الدولية والإقليمية العاملة فى مصر.

وتهدف الزيارة إلى التعرف على الإمكانيات المتاحة بالجهات الفنية للشركاء التجاريين للمكتب ومناقشة الملفات الخاصة بتجارة الحيوانات ومنتجاتها وبرامج التعاون وبناء القدرات مع المعهد.

وقام الوفد بزيارة مركز التدريب والتعلم والاستشارات والاطلاع على الأنشطة التدريبية القائمة للكوادر الإفريقية ومنها متدربة من دولة بتسوانا ومعملى مرض البروسيلا وانفلونزا الطيور المعتمدين كمعامل مرجعية من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE" ومعامل الفيروسات عالية الخطورة ومعمل الجينوم ومبنى حيوانات التجارب ذو مستوى الأمان الحيوى الثالث.

وأشاد الوفد بالإمكانيات المتوفرة بالمعهد والتطوير المستمر لإمكانياته ومواكبة أحدث ما يتم من تقنيات على مستوى العالم ونظم الجودة والأمان الحيوى بالمعهد، بالإضافة إلى التوسع فى آليات التعاون والشراكة فس مختلف المجالات الزراعية.

وفى نهاية الزيارة، بحث الوفد مع الدكتور ممتاز شاهين مدير المعهد آفاق التعاون بين المكتب الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشرق إفريقيا والمعهد، خصوصًا فى مجال التدريب وبناء القدرات على المستوى الإقليمى وبصفة خاصة لدول الشرق الأوسط وشرق إفريقيا.