عاجل - صور .. الأمير تشارلز وزوجته يزوران مكتبة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وتجولا صاحبى السمو بالمكتبة، التى تعتبر ختام جولتهما بمصر، حيث بدأت زيارتهم أمس بالقاهرة وكانت بها عدة زيارات، ثم قاما بزيارة مدينة الإسكندرية اليوم واستهلا جولتهما بالمركز اليسوعى، ثم مكتبة الإسكندرية.

كما تفقدا عددا من البرامج والمؤسسات المعنية بمجالات يلتزمان بدعمها، ويركز أمير ويلز على المسائل البيئية، والحوار بين الأديان، وحفظ التراث، وتوفير الوظائف والفرص للشباب والشابات، بينما تواصل دوقة كورنوال التزامها بدعم النساء، إلى جانب تعليم الفتيات، وزارا صاحبا السمو الملكى عددا من المواقع التى لها أهمية ثقافية ودينية وبيئية فى أنحاء البلاد.