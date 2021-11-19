فيديوجراف- مصر السيسى.. أحلام تحولت إلى إنجازات

جدة - نرمين السيد - وكانت قناة السويس الجديدة، هذ المشروع الضخم الذى أعاد مصر للتجارة العالمية، وبعث الحياة فى الممر الملاحى المهم، أحد أبرز المشروعات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما تم إنجاز نحو 14 ألف مشروع بتكلفة أكثر من 2.5 تريليون جنيه، وهو ما يشير إلى حجم ما تفعله مصر على أرض الواقع تحت قيادة الرئيس السيسى.

فيما تم إنشاء شبكة طرق قوية ومشروعات قطارات كهربائية ومونوريل وتطوير القرى، إضافة إلى جهود الدولة لبناء الإنسان وتمكين المرأة وإعادة حقوقها والاهتمام بذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع، وغيرها من النشاطات التى تؤكد أن مصر فى عهد السيسى أصبحت جمهورية جديدة.