صور.. الأمير تشارلز وزوجته يصلان مركز جوزيت بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وتناقشت الدوقة مع مجموعة من الأطفال الموهوبين الذى تم تدريبهم على ورش كتابة السيناريو.
وقاما بجولة داخل معرض "بورتوريه" يسلط الضوء على عدد من الشخصيات المصرية من جذور إسكندرانية، وأثرت فى المجتمع والعالم صممها الأطفال من اللاجئين السودانيين منهم "هند رستم، توفيق الحكيم ـ نيللى راقصة الباليه"، لتأكيد دور الفن فى تعزيز الثقافة المصرية.
وخلال زيارة ولى العهد البريطانى وقرينته لمصر التى تستمر لمدة يومين، تفقدا عدد من البرامج والمؤسسات المعنية بمجالات يلتزمان بدعمها، ويركز أمير ويلز على المسائل البيئية، والحوار بين الأديان، وحفظ التراث، وتوفير الوظائف والفرص للشباب والشابات، بينما تواصل دوقة كورنوال التزامها بدعم النساء، إلى جانب تعليم الفتيات، وزارا صاحبا السمو الملكى عددا من المواقع التى لها أهمية ثقافية ودينية وبيئية فى أنحاء البلاد.
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