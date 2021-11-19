/662075/إقبالا-كثيف-من-أعضاء-الجمعية-العمومية-بإنتخابات-نادي-ألعاب-دمنهور

تشهد انتخابات نادي العاب دمنهور الرياضي، اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 إقبالاً كبيراً من أعضاء الجمعية العمومية، مع بدء انطلاق عملية التصويت ، والتي يتنافس فيها 46 مرشحاً.

ويخوض الانتخابات على منصب رئيس مجلس الإدارة 4 مرشحين هم ايهاب عبد الله الرئيس الحالي للنادي، و المستشار رفعت عزب، و مجدي عطية، و وليد بديوى.

أما على منصب نائب الرئيس فتقدم له الرباعي، حكيم وهبه، و حماده الحصافي، و الدكتور احمد حراز،و احمد عبد الواسع، بينما يتنافس على منصب أمين الصندوق الثنائي صلاح عقدة، و حسين الجمال.

إقبالاً كثيف من أعضاء الجمعية العمومية بإنتخابات نادي ألعاب دمنهور

كما يتنافس على مقاعد العضوية فوق السن 23 مرشحًا لاختيار 6 مرشحين منهم و هم حماده مكى، و حسين محمد حسين، واحمد الحوفي، و اسامه الصعيدى، و محمد بعجر، و محمد اللقانى، و منال عشم الله، و احمد بلبع، و صابرين حجازى، و محمد عميرة، ومحمد سويسه، واحمد ابو علو، ونور القمحاري ، وعصام ابو ميرة، والحسني المسارع، ومدحت يوسف، ومحمد الحلفاوى، وصابر صادق، وحسين مكرم، وحسام شرف الدين، وياسر الشريف، و ايمن جوهر، و محمد المقدم .

أما العضوية تحت السن، فيتنافس فيها 12 مرشحًا لاختيار ثلاثة منهم، وهم محمد التراس، و طارق عتمان، و مصطفى نوار، و حسام السنتريسي، و محمد الشريف، و احمد السنيدي، و محمد غنيمه، و عمرو البسومي، و محمد ابو سماحة، و محمد الرومي، و محمد نحله، و جهاد قضب.

في ذات السياق قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، استبعاد عصام عماد امين عمار وشهرته عصام عمار، المرشح لعضوية لمجلس إدارة مجلس إدارة نادي العاب دمنهور، فوق السن، من الكشوف الخاصة باسماء المرشحين.

كانت اللجنة المشكلة لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادي العاب دمنهور، اغلقت مساء الثلاثاء 12 اكتوبر ، باب التقدم للترشيح لخوض انتخابات نادي العاب دمنهور ، والتي ستجري 19 من نوفمبر المقبل، على مقعد رئيس النادي، ونائب و أمين الصندوق و 6 أعضاء فوق السن، و3 أعضاء تحت السن.