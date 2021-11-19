/662069/الشوط-الأول-بيراميدز-يتقدم-على-المصري-بهدفين-فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول بين بيراميدز والمصري البورسعيدي، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الفريق السماوي، في لقاء الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واهدر المصري البورسعيدي في الربع الساعة الأولى من المباراة العديد من الأهداف، ولم بتمكن أوست أوموتو مهاجم الفريق من تسجيل هدف مؤكد في الدقيقة الرابعة عشر من عمر المباراة.

أهداف الشوط الأول

افتتح إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، التسجيل في الدقيقة عشرين من عمر المباراة، من خلال تحضير من وليد الكرتي، وتسديدة قوية من عادل على يمين حارس المصري.

وجاء والمغربي وليد الكرتي بالهدف الثاني لبيراميدز، في الدقيقة الأربعون من عمر المباراة من خلال تمريرات وتحضير من الفريق السماوي لهجمة منظمه ةتصل لمحمد حمدي ويرسل عرضية للكارتي ويسكنها الشباك.

🎥⚽️ محمد حمدي يصنع كرة رائعه يسجل منها المغربي وليد الكرتي هدفه الثالث في الدوري و الثاني لفريقه في الماتش#المصري_بيراميدز#بيراميدز



pic.twitter.com/tMZFSg86tz — أخبار الكورة المصرية (@masrkora) November 19, 2021

فيما يلي تشكيل المصري الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: عمرو موسى، علاء عطا، أحمد علاء، حسن علي

خط الوسط: فريد شوقي، إيزي إيميكا، محمد جريندو، عمرو مرعي

خط الهجوم: محمد عنتر، أوستين أموتو

تشكيل بيراميدز الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر، أحمد فتحي، أحمد سامي، محمد حمدي

خط الوسط: عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، إبراهيم حسن

خط الهجوم: وليد الكرتي، محمود وادي، إبراهيم عادل

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة

وينقل اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2، بتعليق صوتي خاتم بطيشة، ويشهد على اللقاء ملعب الإسماعيلية.

وكان الفريق قد فاز على فريق مستقبل وطن بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أمس الأول بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

حراسة المرمى : محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.