/662070/بعد-أسبوع-من-ولادته-نجل-نادر-حمدي-يتعاون-مع-عمرو-دياب-في-دويتو-جديد

أعلن المطرب والموزع الموسيقي نادر حمدي- بشكل ساخر- عن تعاون نجله سيف الذي وُلد منذ أسبوع مع الهضبة عمرو دياب في دويتو جديد.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الدويتو الجديد الذي يجمع بين نجل نادر حمدي والهضبة عمرو دياب.

نجل نادر حمدي برفقة عمرو دياب

شارك حمدي متابعينه صور للهضبة برفقته هو وأسرته عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "دويتو جديد بين لقاء العمالقة مع النجم عمرو دياب والنجم الصاعد سيف نادر حمدي".

نادر حمدي يهنأ عمرو دياب بعيد ميلاده ال 60

وسبق وأن هنأ المطرب نادر حمدي صديقه الفنان العالمي عمرو دياب بعيد ميلاده الـ 60 والتي تحل ذكراه يوم 11 من شهر أكتوبر، مشيرًا إلى تألقه ونجاحاته الدائمة.

نشر نادر حمدي مجموعة صور تجمعه بعمرو دياب من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها: “كل سنة و انت دايماً ناجح و مكسر الدنيا كالعادة”.

من جانبه، استضافت الإعلامية الشهيرة منى الشاذلي ،مؤخرًا، فريق «واما» المتألق خلال برنامجها «معكم» على فضائية «CbC», وذلك بعدما أثبت نجاح انساجمهما معًا مرة أخرى بأغنية «نجمة معدية».

فريق واما ببرنامج منى الشاذلي

وعلق أحمد فهمي ساخرًا على لقب «أطيب واحد في الدنيا» الذي لقب به نادر حمدي ذاته: "هو مش طيب، في فرق بين الطيب والخبيث».

أغنية نجمة معدية

حقق فريق «واما» نجاحًا واسعًا بأغنيتهم الجديدة التي تحمل اسم «نجمة معدية»، وطرح فريق «واما»، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "نجمة معدية" على موقع يوتيوب، يوم 30 ديسمبر والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى فى التعاون الأول بينهم، ومن توزيع توما.

ولاقت الأغنية قبول وإعجاب الجماهير منذ طرحها على موقع «يوتيوب» محققة صدى واسع وضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كلمات أغنية «نجمة معدية»

وتقول كلمات الأغنية: "طلعت على الصحراوي بالعربية ماشيه ماشيه بالعربية، عدت من جنبها عربية مشغله مزيكا أوروبية.. عالي الجو الجو الجو عالي الجو الجو.. من دي ضربة النور العالي تعدي هي بتجري وكلوا يهدي.. يا أرض اتهدي ما عليكي قدي.. وشوف الحلو أما بيحلوا.. عالي الجو الجو الجو عالي الجو الجو.. نجمة معدية ودي غير الكل معدية".