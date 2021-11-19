/662071/تشكيل-الإسماعيلي-لمواجهة-الزمالك-بالدوري-الممتاز

أعلن الأردنتيني خوان براون المدير الفني لفريق الإسماعيلي، لمواجهة الزمالك في لقاء الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويشهد على لقاء اليوم ملعب الإسماعيلية، والتي جاء ظهور الملعب قبل المباراة بشكل ولا أجمل، في اجواء هادئة، والتي تأتي قبل أن تشتد العاصفة على ملعب اللقاء. تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الزمالك: حراسة المرمى: فوزي. خط الدفاع: هاشم – باهر – دسوقي – عصام. خط الوسط: عماد – عادل – احمد مصطفى. خط الهجوم: مجدي – شكري – شولونجو.

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