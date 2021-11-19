/662074/جامعة-سوهاج-تكرم-طلاب-الهندسة-بعد-تصميمهم-طلاء-موحد-للمنازل-بحياة-كريمة

كرم الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، الطلاب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولي بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، وذلك بمسابقة تصميم طلاء موحد لمنازل قري المشروع القومى "حياة كريمة"، والتي نفذها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور الدكتور أحمد قاسم القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور طلعت علي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة فاطمة عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وخلال كلمته أوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن المسابقة تأتي ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للارتقاء بالقرى الريفية، وتحسين معيشة الفئات الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى أن الهدف من المسابقة هو إعداد تصميم موحد لطلاء المنازل بالقرى المستهدفة بالمبادرة، بهدف تحسين المظهر الجمالي لها.

جامعة سوهاج تكرم طلاب الهندسة بعد تصميمهم طلاء موحد للمنازل بقري حياة كريمة

وأشار الدكتور طلعت علي، إلي أن المسابقة تضمنت عدة محاور وهي، اختيار مواد البناء الملائمة للبيئة، واختيار الأكواد الملائمة لطبيعة المكان، مضيفاً أن المسابقة استمرت لمدة ثلاثة أيام.

وأضافت الدكتورة فاطمة عثمان، أن الطلاب الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى هم، الطالب محمد أسامة، والطالب زياد أحمد، والمركز الثالث كان مناصفة بين مجموعتين من الطلاب الأولى ضمت كلا من الطالب محمد أشرف والطالب محمد إيهاب، والمجموعة الثانية الطالبة هدير محمد والطالبة إسراء محمود.