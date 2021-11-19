جدة - نرمين السيد - عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، فيديو يتضمن مجموعة من الإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومنها تطوير العشوائيات والمشروع القومى للطرق، إضافة إلى لقطات من لقائه بمجموعة من أبناء الشهداء وذوى الاحتياجات الخاصة، وتهنئة مجموعة من المواطنين للرئيس، وذلك فى إطار الاحتفال بعيد ميلاده.





وتضمن الفيديو زيارة الرئيس السيسى، لعدد من المشروعات القومية لمتابعة العمل بها خطوة بخطوة، وزيارته لكاتدرائية السيد المسيح ولمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية. وعُرض فى بداية الفيديو مقطع للرئيس قال خلاله: "شرف لى أن أتولى رئاسة مصر، مصر التاريخ والحضارة العظمية مهد الأديان ومسرى الأنبياء ومنبع الفنون والأداب والعلوم". كما عرض الفيديو، مقطع للرئيس قال خلاله: "إحنا هنفضل نشتغل ونبنى ونعمر فى بلدنا لآخر لحظة بيكم كلكم". وأشاد المواطنون بالإنجازات فقال أحدهم: "كنا عايشين فى منطقة تل العقارب منطقة عشوائيات أصبحنا فى روضة السيدة عايشين حياة كريمة"، وقال آخرون: "ربنا يباركلك، حبيبنا والله، هتفضل رئيسنا طول العمر، ربنا يخليه ويعمل أحسن حاجة للبلد". وهنأ عدد من المواطنين الرئيس قائلين: "كل عام وأنت بألف خير وبصحة جيدة"، وقال آخر: "كل سنة وأنت طيب، وكل سنة فى إنجازات وأمن وأمان"، وقال مجموعة من الأطفال: "كل سنة وحضرتك طيب يا ريس".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- مواطنون يهنئون الرئيس بعيد ميلاده: يارب كل سنة فى إنجازات وأمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.