فيديو- فى عيد ميلاده.. السيسى: حلمت بتغيير أوضاع المناطق اللى ظروفها صعبة

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى: "لما كنت بمشى وبشوف مناطق ظروفها صعبة، كنت بحلم إن ده يتغير، أنا قلت الكلام ده قبل كده: لو أنا معايا أموال خاصة بيا يارب أنا هغير الكلام ده، صدقونى، وبعدين كنت بقول 100 مليار كفاية، واللى كان بيسمعنى كان بيقول أنت بتحلم وبيقولى لو معاك الفلوس دى مش هتعمل كده". وتابع: "اسمعونى كويس، جه ربنا قالى هخلى معاك أكثر من الفلوس هخلى معاك البركة ورينا هتعمل إيه فى بلدك، وتعمل إيه لناسك، هتغير صحيح، وهتصلح أحوال صحيح، وهتراضى الناس صحيح، وهتسعد الناس صحيح، يارب أكون أقدر أو نقدر مع بعض إن شاء الله".

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