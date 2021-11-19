فيديو.. أهالى أسوان والنوبة للسيسى فى عيد ميلاده: أنت أبونا كلنا

جدة - نرمين السيد - وقال أحد المواطنين: "نقول لسيادة الرئيس كل سنة وأنت طيب، النوبة كلها بتعزه وبتحبه، إحنا عارفين إنه بيعز النوبيين وما بيتأخرش علينا خالص نهائى، وإحنا بنقولك عايزينك تكون موجود معانا دلوقتى عشان أنت أبونا كلنا".
كما قدمت إحدى السيدات التهنئة للرئيس، قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا ريس، وبنشكر مجهودك لأنك بتخدم الشعب من الصغير للكبير، وحاسس بينا وبمشاكلنا وأنت شايفنا وحاسس بآلامنا، وبنشكرك، وربنا يبارك فى عمرك ويخليك لمصر ومصر عمرانه بيك يا ريس".
وقالت مجموعة من الأطفال: "كل سنة وحضرتك طيب ياريس، بنحبك قوى".
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