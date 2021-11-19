إكسترا نيوز تعرض فيديوجراف عن قرارات مصيرية للرئيس دفعت بالدولة إلى الأمام

جدة - نرمين السيد - وأوضحت القناة فى فيديوجراف لها، أن الرئيس تولى الحكم فى وقت عصيب، ومع ذلك لم يتردد فى اتخاذ أصعب القرارات، لحماية وتأمين وتنمية الدولة المصرية فى ظروف استثنائية شديدة الخطورة، مثل قرار حماية مصر من الإرهاب الأسود والعبور بها إلى بر الأمن والأمان، إضافة إلى حفر قناة السويس الجديدة.

ومن بين القرارات المصيرية أيضَا قرار القضاء على العشوائيات الخطرة والمناطق غير الآمنة، وبناء عاصمة جديدة ضمن منظومة مدن ذكية وشبكة طرق عالمية، والقضاء التام على أزمة الكهرباء والغاز والتحول من العجز إلى الفائض والتصدير.

كما أطلق مبادرات صحية غير مسبوقة للحفاظ على صحة وحياة المصريين، كان أهمها القضاء على فيروس سى الذى فتك بأكباد المصريين لعقود، والصمود أمام تحدى فيروس كورونا وحماية المصريين من تداعياته الخطرة، بل وصل الأمر إلى توطين صناعة الأدوية واللقاحات ومشتقات البلازما محليا، وميكنة الحكومة والتحول الرقمى ومواكبة التطور العالمى ومحاربة الفساد، وثورة التصنيع وتشغيل عجلة الإنتاج وأهمها استعادة عرش الغزل والنسيج، ومشروعات الدلتا الجديدة والصوب الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى للمصريين، وتنمية الثروة السمكية وتحويل عجز الإنتاج إلى فائض للتصدير.

إضافة إلى الحفاظ على تاريخ الحضارة المصرية فى مشهد مشرف أذهل العالم، وإعادة مصر لمكانتها ودورها الريادى إقليميا وعربيا ودوليا، وحتى فى ظل التحديات والأزمات الطاحنة لم يغفل عن قرى الريف المهمشة، فأطلق أهم مشروع من نوعه فى التاريخ وحق المواطن البسيط فى حياة كريمة.