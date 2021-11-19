صور.. هيئة الرعاية الصحية تتعرف على أحدث التكنولوجيات بالمنتدى العالمى للطب

جدة - نرمين السيد - شاركت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فعاليات المنتدى العالمى للطب (ميديكا _ MEDICA)، المنتدى والمعرض الأكبر والأهم فى العالم فى مجال الرعاية الصحية منذ أربعين عاما، والمنعقد دورته الحالية لهذا العام 2021 فى مدينة دوسلدورف بألمانيا.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أنه يشارك بالمنتدى شركات فى أكثر من 66 دولة عربية وعالمية عارضة لأحدث التقنيات العلمية والتكنولوجية فى المجال الطبى، إضافة إلى أنه يشارك بالمنتدى عدد من خبراء الصحة الدوليين، وأكثر من 120 ألف زائر من جميع أنحاء العالم، بما يعزز النقاش حول الموضوعات والقضايا الصحية المختلفة، ويتيح تبادل الرؤى والأفكار بين جميع المشاركين المتخصصين فى المجالات الطبية، للتعاون معا فى استمرار تطوير قطاع الخدمات والرعاية الصحية، وتحقيق أعلى نتائج الجودة فى الرعاية الصحية، ومطابقتها لأحدث المعايير الدولية.

وأضافت الهيئة، أن المنتدى العالمى للطب، يشمل الإطلاع على كل ما هو جديد فى عالم الرعاية الصحية، من خلال استعراض أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المستخدمة فى عالم الرعاية الصحية بالمنتدى، إضافة إلى عرض أحدث التقنيات التشخيصية فى مجال المعامل والأشعة، وتقنيات التأهيل الطبيعى وجراحات العظام، والتحول الرقمى والاتصال عن بعد فى المجالات الطبية، وكذلك أحدث تقنيات معالجة النفايات الطبية، وأحدث تقنيات مكافحة العدوى، وتكنولوجيا الروبوتات فى المجال الطبى، إلى جانب أنه يتضمن عقد ورش عمل ومحاضرات تثقيفية للاستفادة من أحدث ما توصلت إليه خدمات التكنولوجيا الحديثة فى مجال الخدمات الصحية والطبية فى العالم.

وتابعت: أن ممثلو هيئة الرعاية الصحية بالمنتدى، عقدوا نيابة عن الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وهما الدكتور عمرو عبدالنبى، مستشار المدير التنفيذى للهيئة لشؤون الإمداد، الدكتور مصطفى حافظ، مدير إدارة التخطيط الإستراتيجى والسياسات بالهيئة والمنسق العام لمشروع التأمين الصحى الشامل للشؤون الفنية والتشغيل، اجتماعات مع كبرى الشركات العالمية فى مجالات الروبوتات الذكية وأحدث تقنيات التحول الرقمى والاتصال عن بعد للخدمات الصحية، وأحدث تقنيات مكافحة العدوى التى تعزز جودة الخدمة الصحية وسلامة وأمان المريض والفريق الطبى، وكذا معالجة النفايات الطبية الخطرة بأحدث التكنولوجيا العالمية، بهدف تناقل الخبرات والابتكارات الجديدة فى مجالات الرعاية الصحية، وكذلك التصنيعية لأحدث الأجهزة الطبية التى تتمتع بالتكنولوجيا العالية، واستمرار تطوير الخدمات والرعاية الصحية المقدمة بمنشآتها الطبية فى محافظات التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن هيئة الرعاية الصحية أحد الركائز الأساسية لتطوير الرعاية الصحية فى مصر وتحسين جودة الخدمات الطبية للمصريين وتوفير حياة كريمة لهم، باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد، مستقبل صحة المصريين وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لهم، لافتا إلى أن الصحة هى أحد الجوانب الأساسية لتحقيق الرخاء والنمو الاقتصادى بما لها من عظيم الأثر على الجوانب التنموية الأخرى بالدول.

وأضاف السبكى، أنه ساهم تبنى هيئة الرعاية الصحية التكنولوجيا والحلول الرقمية للخدمات الصحية فى تحسين بيئة العمل لمقدمى الخدمة وتيسير حصول المواطنين عليها فى إطار من العدالة والنزاهة والشفافية، معربا عن فخره بتقديم الهيئة العامة للرعاية الصحية الكثير من الخدمة الطبية المتقدمة والمتطورة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، باستخدام أحدث التقنيات العلاجية ومطابقتها لأعلى معايير الجودة العالمية.

وتابع الدكتور أحمد السبكى: أن مشاركة هيئة الرعاية الصحية فى المؤتمرات والمنتديات والمعارض الطبية والعلمية الدولية يأتى فى إطار دعمها لكافة الفاعليات التى تهتم بالشأن الصحى ودعم منظومة الخدمات الطبية والعلاجية، بما يسهم فى تحقيق رؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر وبجودة عالمية، من خلال تبادل وتناقل المعرفة والخبرات الدولية والاستفادة القصوى من تجارب الآخرين، والإطلاع على كل ما هو جديد والابتكارات فى عالم الرعاية الصحية.

ولفت السبكى، إلى أن هذه المنتديات والمؤتمرات الطبية الدولية تساعد على نسج العلاقات بين كافة الأطراف المشاركة بالمؤتمر سواء من القطاع الحكومى أو الخاص أو الأهلى، وتفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين هذه الأطراف، والوصول لطرق مبتكرة ترتقى بالقطاع الصحى فى جميع أنحاء العالم، والذى يسهم فى خلق فرص لهيئة الرعاية الصحية لزيادة قدرتها التنافسية على المستوى الدولى، وتعزيز مكانة مصر عالميا.

وأشار ممثلو هيئة الرعاية الصحية، الدكتور عمرو عبدالنبى والدكتور مصطفى حافظ، أن مشاركتهم فى المنتدى العالمى للطب (ميديكا)، تأتى نيابة عن الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، والذى وجه بضرورة المشاركة فى كبرى المؤتمرات الطبية الدولية للتعرف على التطورات والابتكارات الجديدة فى مجال الرعاية الصحية، مؤكدين أنه تم التعرف خلال المنتدى على أبرز التجارب العالمية والتقنيات الحديثة فى مجال الطب والخدمات والرعاية الصحية، واستخدامات الروبوتات الذكية فى العمليات الجراحية، بهدف تناقل الخبرات فى مجال التكنولوجيا والحلول الرقمية للخدمات الصحية، بما يتماشى مع تطلعات هيئة الرعاية الصحية لتعزيز مسيرة القطاع الصحى وتحقيق التنافسية العالمية فى هذا القطاع الحيوى والمهم للوصول إلى مستقبل صحة أفضل خلال الأعوام القادمة.