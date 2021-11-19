/662077/إعادة-مباراة-المصري-وبيراميدز-بالدوري-بسبب-خطأ-في-تنفيذ-قانون-التحكيم-هل-تتقدم-إدارة-الفريق-البورسعيدي-بطلب-الإعادة-ومعاقبة-حكم-اللقاء

انتهت مباراة المصري البورسعيدي وبيراميدز، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح فريق بيراميدز أن يتقدم بهدفين خلال أحداث الشوط الأول عن طريق إبراهيم عادل ووليد الكرتي، وعاد المصري في الشوط الثاني هو الأخر وأحرز هدفين عن طريق حسن علي وعمرو مرعي.

وشهدت المباراة حالة تحكيم جدلية خلال أحداث الشوط الثاني، وذلك بعد طرد فريد شوقي لاعب المصري البورسعيدي مع مطلع الدقيقة 72.

المصري وبيراميدز

وكان عمرو مرعي تعرض للإصابة داخل منطقة جزاء بيراميدز، وطالب لاعبو الفريق إخراج الكرة عن طريق رمضان صبحي، الذي قرر إستفزاز لاعبي الخصم، لينقض عليه فريد شوقي ولاعب أخر من فريق المصري، ليقرر الحكم إعفاء فريد شوقي من الإنذار لحصوله على كارت أصفر خلال أحداث المباراة ويحصل زميلة على البطاقة بدلا منه.

الجدل التحكيمي جاء بعد مراجعة حكم اللقاء الدولي أمين عمر، تقنية الفيديو من أجل معرفة حجم التدخل الذي جاء عن طريق لاعبي المصري، ليقرر الحكم بعد ذلك إلغاء البطاقة الصفراء على لاعب المصري وحصول فريد شوقي على البطاقة الصفراء الثانية، والكارت الأحمر ومغادرة ملعب المباراة.

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من المعروف أن تقنية الفيديو تتدخل فقط في حالات التسلل والأهداف والطرد المباشر، ولا يمكن لها أن تتدخل في الحصول على كارت أصفر خلال أحداث المباراة، وهو الخطأ الذي وقع فيه حكم اللقاء أمين عمر، ليقرر إعطاء بطاقة صفراء ثم حمراء للاعب بيراميدز.

كان في حال إعطاء الحكم كارات أحمر مباشر للاعب المصري سيكون القرار صحيحا لأنه تدخل من تقنية الفيديو بعيدا عن صحة الطرد أم لا.

وأنصف القدر فريق المصري البورسعيدي الذي كان خاسرا وقت مغادرة فريد شوقي، ليتعادل عمرو مرعي في الدقيقة 90 وأقتناص نقطة غالية للفريق البورسعيدي وهو بـ 10 لاعبين خلال أحداث المباراة.

ويعتبر قرار أمين عمر هو خطأ في تنفيذ القانون، ومن الممكن أن تتقدم إدارة المصري البورسعيدي بتظلم للجنة المسابقات من أجل إعادة المباراة بسبب حدوث خطأ تحكيمي كان له تأثير على المباراة.