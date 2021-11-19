/662078/مصطفى-فهمي-يتجاهل-أزمة-طلاقه-ويشارك-في-انتخابات-نادي-الجزيرة

حرص الفنان مصطفى فهمي على المشاركة في انتخابات نادي الجزيرة، التي بدأت في التاسعة صباح اليوم الجمعة، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً، متجاهلًا أزمته مع طليقته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.

دوت الخليج يرصد مشاركة الفنان مصطفى فهمي في انتخابات نادي الجزيرة.

المشاركين بانتخابات نادي الجزيرة

فضلًا عن شقيقه الفنان حسين فهمي و الفنانة نهال عنبر اللذان أدلا بصوتهما.

وشهدت الساعات الأولى من عملية التصويت في انتخابات نادي الجزيرة، توافد عدد كبير من الناخبين وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، قررت إيقاف التصويت بعد نصف ساعة فقط من بدء العملية الانتخابية للنادي.

وجاء ذلك القرار بسبب قيام المرشحين ببعض الدعاية، وفور تنفيذ تعليمات اللجنة، قامت باستئناف عملية التصويت مرة أخرى.

قائمة المرشحين في انتخابات نادي الجزيرة

ويتنافس على الفوز بمقعد رئاسة نادي الجزيرة الثنائي عمرو جزارين وشريف نصر، بينما ينافس على مقعد النائب كلا من، إيهاب لهيطة والدكتور علي قناوى والدكتور فتحي خضير.

بينما يتنافس على مقعد أمين الصندوق كلا من، روؤف نور، أحمد المهيلمي، ويترشح على العضوية فوق السن 16 مرشحا وهم، حسن الشافعي، بدوي خليفة، أحمد صبحي، طارق عشماوى، محمد أبو الدهب، نازك الألفي، علي شعبان، محمد جوهر، محمد عادل، جيلان غنيم، سلوى عبدالفتاح، محمد حسين، شريفة ابو الفتوح، على أنسي، مصطفى طلعت، نيفين الطاهري.

وترشح 6 أعضاء تحت السن وهم، ميدو أباظة، عمر عصام، عادل العدوى، هادي باشا، سلمي ياسر، يوسف محيي الدين.

وكان الفنان مصطفى فهمي، أصدر بيانًا كشف من خلاله ملابسات الخلاف بينه وبين زوجته السابقة الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، وذلك بعد أن اتهمته بتبديد ممتلكاتها.

مصطفى فهمي يتهم طليقته باقتحام منزله بواسطة البلطجية

وكشف مصطفى فهمي في بيانه ملابسات الخلاف بينه وبين زوجته السابقة الإعلامية فاتن موسى، وأوضح أن الأخيرة اقتحمت شقته، بالاستعانة بـ «بلطجية»، وارتكبت جرائم يُحاسب عليها القانون مستغلة عدم تواجده في القاهرة- على حد قوله-، وشدد «فهمي» في البيان أنه لن يتنازل عن حقه، كاشفا أنه تناقش مع زوجته السابقة في موضوع الطلاق أكثر من مرة، وذلك بعلم والدها، وشقيقها، على أن يتم ذلك بالتراضي بعد أن أصبحت الحياة الزوجية بينهما مستحيلة.

مصطفى فهمي يؤكد على طمع زوجته السابقة فيه

وردا على ادعاء مطلقته بتبديد ممتلكاتها الخاصة، قال فهمي في البيان: «تدعي أني اخذت ملابسها واحذيتها فعلى الجميع أن يعلم أني تزوجتها ولديها شنطة ملابس واحدة، وطلقتها وهي تملك 18 شنطة ملابس، إلى جانب مقتنيات خاصة اشتريتها لها، فضلا عن سيارة جديده كتبتها باسمها بمبلغ 400 ألف جنيه، ومبلغ 500 ألف جنيه مؤخر صداق».

وأشار إلى إنه عرض عليها كل هذه المبالغ، والمقتنيات عرض قانوني وقد استلم إنذار العرض، وعلمت به علم اليقين، لكنها لا تريد مستحقاتها القانونية فقط لكنها تريد أن تحقق ثروة مالية طائلة على حسابه- وذلك على حد قوله-.

وأضاف «فهمي»: «لم تكن تكف عن الطلبات المادية التي تفوق قدرتي حيث طلبت مني شراء شقة لها في بيروت بمنطقه تسمى الروشة قيمتها 3 مليون دولار، وفيلا بحمام سباحة في أحد المنتجعات بالقاهره بمبلغ 12 مليون جنيه، كما طلبت شراء شاليه في الساحل باسمها لا تقل قيمته عن 6 مليون جنيه، وشاليه في منطقة العين السخنه قيمته عن 4 مليون جنيه».

وتابع: «تأكدت من سلسلة الطلبات التي لا تنتهي رغم أنها لا تعمل وليس لها مصدر دخل منذ أن تزوجتها أن زواجنا ليس إلا مشروع للتربح، والكسب المادي والشهرة والاستفاده من مكانتي الفنية».

أسباب انفصال مصطفى فهمي وفاتن موسى

وأشار الفنان مصطفى فهمي في بيانه إلى أنه طلقها للأسباب سالفة الذكر، إلى جانب أسباب أخرى، موضحا: «صنت لها كرامتها وماء جهها ولم أرغب في الخوض في أسباب الطلاق على الملأ، وعرضت عليها كافة مستحقاتها القانونيه بانذارات رسمية استلمتها إلا أنها أرادت تحقيق المزيد من الأرباح قبل أن تخرج من حياتي سواء أرباح مادية، أومعنوية، وتحقيق شهرة لأسمها في مظلومية من افتعالها وخيالها».

وكشف أن طليقته أقرت في تحقيقات النيابة في البلاغ المقدم منه ضدها باقتحامها شقته، كما اثبتت شهادة الشهود صحة الواقعة وما زالت النيابة تجري تحقيقاتها.