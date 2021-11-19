/662080/المصري-يخطف-التعادل-من-بيراميدز-بعشرة-لاعبين-بالدوري-الممتاز

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة المصري البورسعيدي وبيراميدز، بنتيجة هدفين مقابل هدفين، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأهدر المصري البورسعيدي في الربع الساعة الأولى من المباراة العديد من الأهداف، ولم يتمكن أوستن أوموتو مهاجم الفريق من تسجيل هدف مؤكد في الدقيقة الرابعة عشر من عمر المباراة.

أهداف بيراميدز في المباراة المباراة

افتتح إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، التسجيل في الدقيقة 20 من عمر المباراة، من خلال تحضير من وليد الكرتي، وتسديدة قوية من عادل على يمين حارس المصري.

وأحرز المغربي وليد الكرتي الهدف الثاني لبيراميدز، في الدقيقة 40 من عمر المباراة، من خلال تمريرات وتحضير من الفريق السماوي لهجمة منظمه تصل لمحمد حمدي ويرسل عرضية للكارتي ويسكنها الشباك.

أهداف المصري في المباراة

عاد الفريق البورسعيدي في نتيجة المباراة بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الـ 52 من عمر المباراة، عن طريق حسن على من خلال ركلة جزاء.

تلقي فريد شوقي لاعب المصري البورسعيدي، بطاقة صفراء في الدقيقة الـ 72 من عمر المباراة، بعد تدخل قوي على رمضان صبحي، وبتلقيه بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 63، لتحمر البطاقة ويظل المصري بعشر لاعبين أمام بيراميدز.

وتألق المصري بقيادة التونسي المدير الفني معين الشعلاني، في المباراة ويعود بهدف التعادل، في الدقيقة 88 من عمر المباراة، عن طريق عمرو مرعي.

وفيما يلي تشكيل المصري الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: عمرو موسى، علاء عطا، أحمد علاء، حسن علي

خط الوسط: فريد شوقي، إيزي إيميكا، محمد جريندو، عمرو مرعي

خط الهجوم: محمد عنتر، أوستين أموتو

تشكيل بيراميدز الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر، أحمد فتحي، أحمد سامي، محمد حمدي

خط الوسط: عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، إبراهيم حسن

خط الهجوم: وليد الكرتي، محمود وادي، إبراهيم عادل