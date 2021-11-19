/662081/التعادل-السلبي-يحسم-نتيجة-مباراة-غزل-المحلة-وطلائع-الجيش
حسم التعادل السلبي، نتيجة مباراة غزل وطلائع الجيش، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وشهدت المباراة على العديد من الفرص الضائعة بين الفريقين، لينجح دفاع الفريقين وحراس المرمى، من الحفاظ على نظافة الشباك.
وفيما يلي تشكيل طلائع الجيش الرسمي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: علي الفيل، أحمد هاني، خالد سطوحي، عمرو السيسي
خط الوسط: أحمد عبد الرحمن، ميدو جابر، كازادي، كاسينجو
خط الهجوم: أحمد سمير، عبد الرحمن شيكا.
تشكيل غزل المحلة الرسمي للمباراة:
حراسة المرمى: عمرو شعبان
خط الدفاع: محمد فتح الله، هشام بلحة، إبراهيم كونيه، يحيى حامد
خط الوسط: أحمد عفيفي، إيهاب سمير، حميد ماو
خط الهجوم: أحمد غنيم، معاذ الحناوي، عبده يحيى
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