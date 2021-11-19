/662081/التعادل-السلبي-يحسم-نتيجة-مباراة-غزل-المحلة-وطلائع-الجيش

حسم التعادل السلبي، نتيجة مباراة غزل وطلائع الجيش، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت المباراة على العديد من الفرص الضائعة بين الفريقين، لينجح دفاع الفريقين وحراس المرمى، من الحفاظ على نظافة الشباك.

وفيما يلي تشكيل طلائع الجيش الرسمي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: علي الفيل، أحمد هاني، خالد سطوحي، عمرو السيسي

خط الوسط: أحمد عبد الرحمن، ميدو جابر، كازادي، كاسينجو

خط الهجوم: أحمد سمير، عبد الرحمن شيكا.

تشكيل غزل المحلة الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

خط الدفاع: محمد فتح الله، هشام بلحة، إبراهيم كونيه، يحيى حامد

خط الوسط: أحمد عفيفي، إيهاب سمير، حميد ماو

خط الهجوم: أحمد غنيم، معاذ الحناوي، عبده يحيى