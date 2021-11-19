/662084/تامر-عاشور-عن-قرار-إيقاف-مطربي-المهرجانات-مش-أي-حد-يقترن-اسمه-بالغناء

علق الفنان المصري تامر عاشور على قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر بإيقاف عدد من مطربي المهرجانات عند الغناء.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنان تامر عاشور على قرار وقف عدد من مطربي المهرجانات عن الغناء.

أول تعليق من تامر عاشور على قرار وقف مطربي المهرجانات عن الغناء

غرد عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلًا: "الحقيقة أنا شايف أن مش أي حد اسمه يقترن بـ الغناء بغض النظر عن أي قرار.. قرار منع فلان عن الغناء، ده اعتراف بأن كل اللي اتمنع بيغني فعلًا".

وأضاف: "ولازم الجمهور يفهم إن هم اتمنعوا من الأداء على المسرح، علشان له ضوابط، ولكن يقدروا ينزلوا مهرجانات عادي والناس تسمعهم عادي".

نقابة المهن الموسيقية تمنع عدد من مطربي المهرجانات من الغناء

وكانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، أعلنت مجموعة أسماء لمطربي المهرجان الشعبية تم منعهم من الغناء خلال تلك الفترة حتى حصولها على تصريح من قبل النقابة.

قائمة أسماء مطربي المهرجانات الممنوعين من الغناء

وجاءت أسماء الموقوفين عن الغناء على النحو الآتي: «حمو بيكا- حسن شاكوش- كزبرة وحنجرة- العصابة- مجدى شطة- وزة- شكل- عمرو حاحا».

بالإضافة لكل من: «فرقة الكعب العالى- علاء فيفتى- الزعيم- شواحة- أبو ليلة- مصطفي زكريا الشهير بمسلم- ولاد سليم- حمو طيخة- ريشا كوستا وسمارة- أحمد قاسم الشهير بـ فيلو- أحمد موزة».

وأوضح الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أسباب منع النقابة 19 مطربًا من الغناء على رأسهم حسن شاكوش، حمو بيكا وحسن أبو الروس.

هاني شاكر في مداخلة مداخلة هاتفية مع أحمد موسى

قال هاني شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: "هذا القرار مأخوذ من أكثر من شهرين، وجد عليه بعض أسماء دخلت الامتحان الأخير أمام لجنة أصوات واختبار محترمة من خارج النقابة، وفي أصوات نجحت وأصوات سقطت".

وتابع: "الفترة الماضية كان في تنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة من النقابة ومجلس الإدارة للحفاظ على الذوق العام والهوية الغنائية المصرية.. كان معانا لقاء مع السيد أركان حرب ياسر الإسريجي مدير إدارة الشؤون المعنوية، ومع سيادة اللواء محمود رزق رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية، وطلبنا إن ولادنا الأعضاء العاملين اللي معاهم تصاريح هم اللي يشتغلوا، وأي حد ليس معه ما يفيد إنه منتمي للنقابة لا يدخل الأماكن دي ويشتغل".