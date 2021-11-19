محافظ شمال سيناء: مستعدون لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة

جدة - نرمين السيد - وقال شوشة، فى حواره الأسبوعى مع إذاعة شمال سيناء، إن هناك استعدادات كبيرة لمحافظة شمال سيناء لموسم السيول والأمطار، خصوصًا فى المنطقة الساحلية ووسط سيناء، وأن المتابعة مستمرة لتطهير المجارى وبيارات الأمطار ومخرات السيول عن طريق معدات المحافظة ومجالس المدن بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحى.

وأشار إلى أنه تم الاستفادة من تجارب السنوات الماضية، منوهًا بأنه يتم صرف جزء من مياه الأمطار بالبحر المتوسط.