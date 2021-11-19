شيخ الأزهر: الأمير تشارلز قائد يتحلى بالحكمة وصوت غربى منصف للإسلام

جدة - نرمين السيد - وكتب فضيلة الإمام الأكبر، فى رسالة باللغتين العربية والإنجليزية، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "سعدت بلقاء الأمير تشارلز بالجامع الأزهر، تناقشنا حول أبرز الأزمات الإنسانية المعاصرة، ووجدت فيه قائدا يتحلى بالحكمة والمسؤولية، وصوتا غربيا منصفا فى حديثه عن الإسلام والمسلمين".

وتابع: "ناقشنا أهمية تعزيز حوار الأديان، وأزمة تغير المناخ، وضرورة إيجاد حلول جذرية للحد من خطورتها".