شيخ الأزهر: الأمير تشارلز قائد يتحلى بالحكمة وصوت غربى منصف للإسلام

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جدة - نرمين السيد - وكتب فضيلة الإمام الأكبر، فى رسالة باللغتين العربية والإنجليزية، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "سعدت بلقاء الأمير تشارلز بالجامع الأزهر، تناقشنا حول أبرز الأزمات الإنسانية المعاصرة، ووجدت فيه قائدا يتحلى بالحكمة والمسؤولية، وصوتا غربيا منصفا فى حديثه عن الإسلام والمسلمين".
وتابع: "ناقشنا أهمية تعزيز حوار الأديان، وأزمة تغير المناخ، وضرورة إيجاد حلول جذرية للحد من خطورتها".
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