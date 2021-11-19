صور- محافظ الجيزة يطمئن على أعمال تطوير شوارع البحر الأعظم

جدة - نرمين السيد - جاءت الجولة للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال، ومدى التزام الشركة المنفذة بالمعايير والمواصفات المحددة للأعمال لضمان ظهورها بالشكل المرجو منها. رافق المحافظ اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حى الدقى، وطه عبدالصادق رئيس حى جنوب الجيزة، ومسؤولى الشركة المنفذة.

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