وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة العامة لتجارة الجملة قد ضخت بمخازن الجملة بتلك المحافظات كميات كبيرة من السلع، التى تصرف على بطاقة الدعم رغم وصول نسب الصرف بها على بطاقه الدعم إلى 80% من الشهر الجارى إضافة إلى وجود دقيق استراتيجى بمخابز المحافظات تلك يصل الثلاثة أيام.
ومن جانبه أكد خالد عبدالله، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن المخزون الاستراتيجى بشمال سيناء، يصل إلى الخمسة أشهر من السلع الإستراتيجية، كالسكر والزيت والأرز والثلاثة أشهر فى المحافظات الست الأخرى، التى قد تتعرض لأمطار طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.
وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بإنشاء غرف عمليات مركزية بمديريات التموين بتلك المحافظات وأخرى فرعية بالإدارات التابعة لها لمتابعة الموقف على مدار الساعة.
وأشار إلى وجود تنسيق كبير بين الدكتور على المصيلحى، ومديرى المديريات لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع وكذلك الخبز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحسبا لسقوط الأمطار.. توجيهات عاجلة لمديريات التموين فى 7 محافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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