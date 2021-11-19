تحسبا لسقوط الأمطار.. توجيهات عاجلة لمديريات التموين فى 7 محافظات

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين بمحافظات الدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسكندرية ومرسى مطروح وشمال سيناء، بمتابعة المخابز البلدية ومنافذ صرف السلع التموينية بتلك المحافظات.





وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة العامة لتجارة الجملة قد ضخت بمخازن الجملة بتلك المحافظات كميات كبيرة من السلع، التى تصرف على بطاقة الدعم رغم وصول نسب الصرف بها على بطاقه الدعم إلى 80% من الشهر الجارى إضافة إلى وجود دقيق استراتيجى بمخابز المحافظات تلك يصل الثلاثة أيام.

ومن جانبه أكد خالد عبدالله، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن المخزون الاستراتيجى بشمال سيناء، يصل إلى الخمسة أشهر من السلع الإستراتيجية، كالسكر والزيت والأرز والثلاثة أشهر فى المحافظات الست الأخرى، التى قد تتعرض لأمطار طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بإنشاء غرف عمليات مركزية بمديريات التموين بتلك المحافظات وأخرى فرعية بالإدارات التابعة لها لمتابعة الموقف على مدار الساعة.

وأشار إلى وجود تنسيق كبير بين الدكتور على المصيلحى، ومديرى المديريات لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع وكذلك الخبز.