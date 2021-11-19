صور.. الصحة: 3 فرق لتطعيم الأعضاء والعاملين بنادى الجزيرة خلال الانتخابات

جدة - نرمين السيد - أرسلت وزارة الصحة والسكان، ثلاث فرق طبية لتطعيم المواطنين من العاملين وأعضاء الجمعية العمومية بنادى الجزيرة الرياضى، فى محافظة القاهرة، أثناء انعقاد انتخابات عمومية النادى، اليوم الجمعة، وذلك فى إطار خطة الوزارة للتوسع فى تطعيم وتوفير اللقاحات للمواطنين، فى أماكن التجمعات ذات الكثافة.





وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة لديها خطة لتأمين الأماكن ذات الكثافة، ورفع نسب التطعيم والتوعية بين المواطنين فى جميع الأماكن العامة، ومنها الجمعيات العمومية للنوادى الرياضية والاجتماعية، وتم تطعيم الأعضاء والعاملين بنادى دكرنس الرياضى بمحافظة الدقهلية، أثناء الجمعية العمومية للنادى حرصا على مواصلة تطعيم المواطنين بالنوادى الرياضية، خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع إدارات الأندية.

وأوضح أنه تم توفير 3 من الفرق الطبية ومدخلى البيانات، لاستقبال المواطنين وتسجيل بيانات الرقم القومى، وتمركزت الفرق فى 3 مقرات تطعيم ثابتة بصالون النادى، مشيرًا إلى توافر جميع سبل الدعم اللوجيستى اللازم لإتمام عملية تلقى المواطنين للقاحات، وتشمل "صندوق حفظ اللقاحات، وشهادات التطعيم الموثقة، وأجهزة كومبيوتر محمولة لتسجيل البيانات".

وتابع عبدالغفار، أن الفرق الطبية، حرصت على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والحفاظ على التباعد الاجتماعى بين المواطنين، بالإضافة إلى تقديم التوعية الطبية، والإرشادات الصحية الواجب اتباعها بعد تلقى جرعات لقاح كورونا، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين، لافتًا أن عمل الفرق فى استقبال وتطعيم المواطنين يبدأ من 9 صباحًا حتى الـ 9 مساءً، وذلك حرصًا من وزارة الصحة والسكان التيسير على المواطنين والتوسع فى التطعيم بلقاحات فيروس كورونا.

وأشار إلى أن فرق التطعيم الـ3 شهدت إقبالًا كثيفًا من اعضاء الجمعية العمومية للنادى، مع الحفاظ على المسافات الآمنة بين متلقى الخدمة وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية باستخدام الكمامات ومطهرات الأيدى.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة http://www.egcovac.mohp.gov.eg/ للحصول على لقاحات فيروس كورونا، ويتك تلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، من خلال الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، وذلك فى إطار خطة الوزارة للتصدى لجائحة فيروس كورونا.