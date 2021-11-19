فيديو- ارفع راسك.. الرئيس السيسى أب لكل المصريين

جدة - نرمين السيد - واستعرض الفيديو لقطات من لقاء الرئيس السيسى مع مجموعة من ذوى الهمم على هامش عقد منتدى شباب العالم، وعدد من أسر الشهداء والمصابين والمحاربين القدماء، وعلق السيسى: "أنتم أكرمتم مصر، وشرفتوا مصر، وعزيتوا مصر". وتابع: "أى مصرى موجود فى مصر أو خارج مصر ارفع راسك".

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