جدة - نرمين السيد - وقال السفير جاريث بايلى سفير بريطانيا بالقاهرة، فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "أصحاب السمو الملكى: أشكركم على زيارة مصر.. مصر شكرًا على الترحيب الرائع بأصحاب السمو الملكى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الأمير تشارلز وقرينته يغادران مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.