فيديو- القضاء على العشوائيات.. حلم تحول إلى حقيقة فى عهد السيسى

جدة - نرمين السيد - وقال السيسى، فى مقطع فيديو: "اللى أنتم بتشوفوه ده واللى أنا بتحرك فيه ده حلم أنا حلمته من سنين طويلة فاتت، والعشوائيات اللى بنحلها دى حلم حلمته وأنا صغير من 30 أو 40 سنة، قولت لا يمكن يبقى فيه ناس مرمية فى الشوارع كده ونسكت، ولما جيت الفرصة وبقيت فى مكانى جريت على حلمى وربنا مكنى".

وتابع: "مافيش مواطن هيتقدم ويقول عايز وحدة سكنية وإلا هنيسرهاله".

وقال أحد المواطنين: "الريس حاطط عنيه على الكل"، وعلق آخر: "فيه جديد فى السبع سنين عن السابق، وبشكر الرئيس"، وفى حين قالت سيدة: "كل حاجة كويسة ومشروع الإسكان من أقل دخل الناس هتاخد شقة".

وعقب آخر قائلا: "حاسس إنى على أولويات الرئيس، وحاسس إن الرئيس فعلا بيحب الشعب وكل قراراته لصالح الشعب".