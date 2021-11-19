البابا تواضروس لـ الأمير تشارلز: نصلى من أجل النيل والهواء والثمر

جدة - نرمين السيد - دار الحوار أثناء اللقاء حول قضايا المناخ والاهتمام العالمى بذلك، كما تحدث قداسة البابا عن كيفية اهتمام الكنيسة بالصلاة من أجل النيل والهواء الحسن والزروع وثمار الأرض.

كما تطرق الحديث إلى الاهتمام بقضايا العنف ضد المراة ومعالجة مثل هذه الأمور فى المجتمع المصرى.

يذكر أن هذه هى المرة الثانية التى يتقابل فيها قداسة البابا مع سمو الأمير، إذ كانت المرة الأولى فى لندن فى مايو 2017.