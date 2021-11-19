سفير بريطانيا: شكرا مصر على الترحيب الرائع بأصحاب السمو الملكى

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جدة - نرمين السيد - وكتب السفير، فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الجمعة: "أصحاب السمو الملكى: أشكركم على زيارة مصر.. مصر شكرًا على الترحيب الرائع بأصحاب السمو الملكى".
يذكر أن الأمير تشارلز أمير ويلز ودوقة كورنوول، غادرا مساء اليوم الجمعة، مصر فى ختام زيارتهما، التى استمرت لمدة يومين.
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