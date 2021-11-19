وزيرا خارجية مصر وقبرص يجتمعان في اثينا لبحث سبل تعزيز التعاون

التقي سامح شكري وزير الخارجية في مستهل الوصول للعاصمة أثينا بوزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع الوزاري مع كل من اليونان وقبرص وفرنسا.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن هذا الاجتماع الوزاري يُعقد في ظل توافق الرؤى الإستراتيجية التي تجمع بين الدول الأربع.
ويتناول الاجتماع القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وسبل تطوير علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي، ودفع التعاون في ملفات الطاقة، ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، والهجرة، وذلك في إطار التنسيق الوثيق المستمر بين مصر واليونان وقبرص وفرنسا.
قالت وكالة أنباء نوفا الإيطالية، أمس الخميس إن وزراء خارجية مصر واليونان وفرنسا وقبرص سيلتقون اليوم في العاصمة اليونانية أثينا لبحث التطورات بشرق المتوسط والشرق الأوسط وليبيا.
لفتت الوكالة إلى أنه من المقرر أن يبحث وزراء خارجية الدول الـ4 التطورات الأخيرة في منطقة الساحل والخليج العربي والقضية القبرصية.
وأكدت أن وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس سيبحث مع نظرائه المصري سامح شكري، والفرنسي جون إيف لو دريان والقبرصي نيكوس خريستودوليديس التعاون في مجال الطاقة والهجرة، وتغير المناخ.
ولفتت إلى أن المباحثات أيضا ستتطرق إلى إلى التعاون في مواجهة التحديات الناجمة عن فيروس كورونا.
وأكدت على أن الوزراء الـ4 من المقرر أن يعقدوا مؤتمرا صحفيا مشتركا للحديث عما وصلوا إليه.
وأشارت إلى أن وزير خارجية اليونان سيعقد لقاءا منفصلا مع نظيره الفرنسي لبحث العلاقات الثنائية في ضوء التوقيع مؤخرا على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والدفاعية.
وكذلك من المتوقع أن يشهد اللقاء الثنائي التطرق إلى لأوضاع في شرق المتوسط والقضية القبرصية، والتطورات في منطقة الساحل وتعزيز التعاون في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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