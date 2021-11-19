"كلنا واحد شرطة وشعب".. حقوق الإنسان بالداخلية توجه قوافل طبية ومساعدات لأهالي أسوان (فيديو)

قام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بتوجيهات من محمود توفيق وزير الداخلية بإرسال قافلة مساعدات لأهالي محافظة اسوان من متضررين السيول والطقس السيئ الذي ضرب أرجاء المحافظة منذ عدة أيام. قافلة المساعدات التي أرسلتها وزارة الداخلية شملت مواد غذائية وسلع تموينية، وبطاطين وبعض المستلزمات الأخرى فضلاً عن حرص الوزارة الاطمئنان على الحالة الصحية لأبناء أسوان، ومن ثم تم إعداد قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات ، قاموا بتوقيع الكشف الطبي على السيدات والأطفال، وتواصل وزارة الداخلية تقديم الدعم لأسر أسوان المتضررين من السيول.

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