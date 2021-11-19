المصري يتعادل مع بيراميدز في "المباراة المثيرة"

خطف فريق المصرى نقطة ثمينة من بيراميدز، بعدما حقق مفاجأة في المباراة المثيرة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام،.

وتقدم إبراهيم عادل لبيراميدز فى الدقيقة 20، قبل أن يضيف وليد الكرتي الهدف الثاني في الدقيقة 40، وفي الشوط الثاني عاد المصري ليحرز حسن علي الهدف الأول في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، ثم أضاف عمرو مرعي الهدف الثاني للفريق البورسعيدي في الدقيقة 89.

بهذه النتيجة يرفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 10 في صدارة الدوري العام مؤقتاً بفارق نقطة عن الأهلي، ويرفع المصري رصيده إلى النقطة 4 في المركز العاشر بعد 4 تعادلات في الدوري العام.

وجاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب المصري، في محاولة لتعديل النتيجة، وأسفرت المحاولات الهجومية عن احتساب ركلة جزاء لصالح محمد عنتر لاعب المصري بعد كرة مشتركة مع المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز.

وأحرز حسن علي لاعب المصري الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 52، بعد تسديدة ناجحة لركلة الجزاء التي تم احتسابها لصالح الفريق البورسعيدي ليقلص الفارق وتصبح النتيجة 2/1.

في الدقيقة 72 أشهر أمين عمر حكم اللقاء الإنذار الثاني لفريد شوقي لاعب الفريق البورسعيدي بعد تدخله بقوة على رمضان صبحي في إحدى الكرات المشتركة ليقوم الحكم بطرد لاعب المصري.

وفي الدقيقة 89 نجح عمرو مرعي لاعب المصري في إحراز هدف التعادل لفريقه، وذلك قبل نهاية الوقت الأصلي بعد تسديدة رأسية مميزة من متابعته لكرة عرضية.

واحتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل صافرة النهاية في الدقيقة 95 معلناً نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2.

يذكر أن أحداث الشوط الأول قد جاءت كالتالي:

بدأ اللقاء بضغط هجومي للنادي المصري أصحاب الأرض، وفي الدقيقة الثانية من عمر الشوط كاد محمد جريندو أن ينفرد بمرمى المهدي سليمان لولا براعة مدافعي بيراميدز.

وجاء رد بيراميدز سريعاً عن طريق محمود وادي ومحمد حمدي، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى النادي المصري.

وفي الدقيقة 16 نجح حسن علي لاعب المصري في الحصول على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، بعدما تجاوز أحمد فتحي ظهير أيمن بيراميدز بمهارته، وتصدى المهدي سليمان بعدها لرأسية قوية من عمرو مرعي لاعب الفريق البورسعيدي.

وفي الدقيقة 20 نجح إبراهيم عادل لاعب بيراميدز في تسديد كرة قوية من خارج منطقة جزاء المصري، سكنت شباك أحمد مسعود لتعلن تقدم بيراميدز بهدف نظيف.

أضاف وليد الكرتي لاعب بيراميدز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية مميزة من محمد حمدي ليؤكد تقدم بيراميدز 2/0.

واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل من ضائع قبل أن يطلق صافرة نهاية الشوط الأول في الدقيقة 47 بتقدم بيراميدز بهدفين نظيفين.

وكان بيراميدز قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: نبيل دونجا - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد منصور - أحمد توفيق - عمر جابر - محمود صابر - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - رمضان صبحي

فيما بدأ المصري اللقاء بتشكيل مكون من: أحمد مسعود، أحمد علاء، عمرو موسى، علاء عطا، حسن علي، إيزي إيميكا، فريد شوقي، محمد جريندو، عمرو مرعي، محمد عنتر، أوستن أموتو.