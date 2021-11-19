/662087/مصطفي-الكحيلي-في-عيد-ميلاد-الرئيس-السيسي-حمل-على-عاتقه-مسؤولية-لا-تتحملها-إلا-الجبال
قال النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بأسيوط، وأمين قطاع الأعمال، إن احتفال الشعب والمواطنين في الشارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بعيد ميلاده الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يأت من فراغ، بل لرصيد هذا الراجل عند الشعب.
وأكد الكحيلي في بيان له اليوم الجمعة، إن الرئيس السيسي حمل على عاتقه مسؤولية لا تتحملها إلا الجبال منذ تصدره المشهد وحماية وتنفيذ مطالب الشعب المصري، وحماية المصريين من أهل الشر.
وهنأ عضو مجلس الشيوخ الرئيس في عيد ميلاده، مشيراً إلى أن السيسي قدم لمصر وشعبها ما لا يكفيه شكر أو تهاني، ولا يزال يقدم الكثير والكثير.
وأوضح أن ثورة التعمير والبناء والإصلاح التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر تشهد له بالعطاء والعمل وحقا على الشعب أن يفخر ويحتفي برئيسه وقائد نهضة وطنه الحقيقية.
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