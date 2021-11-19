/662088/أمانة-القاهرة-بحزب-حماة-الوطن-تشارك-بقافلة-الخير-إلى-متضررى-سيول-أسوان

شاركت امانه القاهرة بحزب حماة الوطن بقافلة الخير إلى متضررى سيول أسوان ،والتي انطلقت منذ الساعات الأولى من ليلة أمس؛ قافلة الخير العملاقة المقدمة من حزب حماة الوطن المتوجهة إلى محافظة أسوان .

وأكد اللواء ايهاب هلال امين عام حزب حماة الوطن بالقاهرة، أن مشاركة امانة القاهرة تأتي تلبية لنداء الإنسانية ، ولنجدة أهالينا متضررى سيول أسوان و بناءا علي تعليمات الفريق جلال هريدي رئيس الحزب واللواء طارق نصير الامين العام للحزب واللواء احمد العوضي نائب رئيس الحزب والدكتور احمد العطيفي امين تنظيم الحزب.

واضاف امين القاهرة أن القافله تحمل بين يديها رسم الفرحة على وجوه أهالى أسوان ممن انهارت منازلهم منذ أيام إثر سوء الأحوال الجوية والسيول التى اجتاحت محافظة اسوان.

وأكد المستشار ايمن عامر امين تنظيم القاهرة أن القافله تحتوي علي 30 طن من المواد الغذائية ومستلزمات كهربائية، و أجهزة منزلية، ، واجهزة طبية، و ملابس، و بطاطين لاغاثة متضررى سيول أسوان بالاضافه الي الكثير من الاحتياجات لأهل أسوان.

وأشار عامر ان القافله وصلت اليوم الي أسوان وترأس القافلة اللواء طارق نصير الأمين العام للحزب والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم بالحزب وقيادات الحزب وبحضور ممثلين عن امانه القاهرة.