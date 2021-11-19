إكسترا نيوز تعرض أبرز رسائل الرئيس السيسى للمصريين

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس: "عايز أقولكم أنتم اللى هتحددود مصير مستقبل مصر مش أنا، لما طلبتونى لقيتونى ولم أبخل عليكم بحياتى وأنتم وعدتونى إنكم تقفوا جنبى، أى حد ممكن يخاف إلا أنتم يا مصريين". وتابع: "إحنا قادرين نبنى بلدنا ونعمرها ونواجه كل التحديات اللى إنتم شايفنها، إحنا هنفضل نشتغل ونبنى ونعمر فى بلدنا لآخر لحظة بيكم كلكم، والله اللى بيتعمل فيكى يا مصر ما يخطرش على بال حد، لسه قدامنا عمل كبير قوى وفى كمان أمل كبير قوى عايزين نحققه لينا ولشبابنا ولأحفادنا إن شاء الله، كل الاعتزاز والعرفان والتقدير والاحترام والمحبة ليكم يا شعب مصر، شعب بلادى، مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا".

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