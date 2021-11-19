جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة التنمية المحلية عن عدد من الإجراءات العاجلة لمواجهة موجة الطقس السيئ، يوضح الإنفوجراف التالى: وشددت وزير التنمية المحلية، على ضرورة متابعة تطورات الوضع بجميع على مدار الساعة، وسرعة التعامل مع أى حدث طارئ بالتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. إجراءات عاجلة من الحكومة لمواجهة موجة الطقس السيئ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.