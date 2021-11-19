لحظة استثنائية تاريخية.. سفارة بريطانيا تعلق على زيارة الأمير تشارلز لمصر

علقت السفارة البريطانية في القاهرة على زيارة الأمير تشارلز ولى العهد البريطانى أمير ويلز، وزوجته دوقة كورنوال، الدوقة كاميلا، إلى منطقة الأهرامات الأثرية والتاريخية فى محافظة الجيزة.

وكانت جولة الأمير تشارلز وزوجته في الأهرامات ضمن زيارته إلى مصر لأول مرة منذ نحو 15 عاما، مؤكدين أن زيارة الأمير تشارلز وزوجته إلى أهرامات الجيزة، هى لحظة استثنائية فى أحد أعظم مواقع التاريخ القديم فى مصر.