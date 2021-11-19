عائلة سعودية تهدي عمر كمال سيارة «بنتلي» بقيمة 10 ملايين جنية

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كرمت عائلة الشاطري بالمملكة العربية السعودية، مطرب المهرجانات عمر كمال أثناء إقامته هناك، بمنحه درع وسيارة «بنتلي» هدية.

دوت الخليج يرصد تكريم مطرب المهرجانات عمر كمال من إحدى العائلات السعودية.

عمر كمال يستعرض سيارته المنتلي الجديدة

شارك كمال جمهوره صورة له من أمام السيارة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "شكرًا للشيخ مشعل المطيرى على التكريم والسيارة والاستضافة في المملكة العربية السعودية".

لأول مرة عمر كمال يحيي حفلا غنائيا في أمريكا

من جانبه، يستعد الفنان عمر كمال، مطرب المهرجانات الشعبية، لإحياء حفل غنائي جديد، لأول مرة في مسيرته بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

ويحيي عمر كمال حفله الغنائي في شهر يناير المقبل في عدد من مدن الولايات المتحدة الأمريكية وهم نيويورك وشيكاغو وتينيسي وديترويت.

عمر كمال يتألق على مسارح تركيا من 1 لـ 5 ديسمبر

ويستعد أيضا عمر كمال لإحياء مجموعة حفلات غنائية بدولة تركيا، بداية من يوم 1 ديسمبر المقبل، حتى يوم 5 من نفس الشهر، بتقديم باقة من أشهر أعماله الغنائية.

عمر كمال يطرح أغنية «ضيعنا» بالتعاون مع عبد الباسط حمودة

هذا وطرح مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال والفنان عبد الباسط حمودة منذ قليل أغنية جديدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعنوان «ضيعنا»، وشاركهما في كليب الأغنية الراقصة أوكسانا.

وتعد أغنية «ضيعنا» من كلمات عمرو قطب وألحان عمر كمال وإسلام شيبسي وتوزيع إسلام شيبسي والفيديو كليب من إخراج كامبا، والأغنية هي التجربة الأولى لعمر كمال في مجال الإنتاج.

عمل سينمائي يجمع حمو بيكا بـ عمر كمال

من ناحية أخرى، يستعد كلا من مطربي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال لخوض تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم جديد بعنوان «أخطر اتنين في مصر» من إنتاج ممدوح شاهين، ومن المقرر أن ينطلق تصويره خلال شهر ديسمبر المقبل.

وعلى نفس السياق، كشف مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش عن تعاونه مع زميله الفنان عمر كمال في عمل غنائي جديد من المقرر أن يكون مفاجأة لللجمهور.

وروج شاكوش لهذا العمل من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، اذ نشر صورة تجمعه مع عمر كمال، وعلق عليه قائلا: “ أسامينا على الخريطة.. معروف مين التقال، بنعمل حاجة تليق بيكوا إن شاء الله”، وأتى ذلك مخالفا لقرار إيقافه النهائي من الغناء، والذي أصدرته النقابة في الفترة الماضية، بسبب أزمته مع رضا البحراوي.

عمر كمال وعبد الباسط حمودة وكان حل المطربان عمر كمال وعبد الباسط حمودة، ضيفين على برنامج ملوك الترند، الذى يقدمه الزميل عادل عبد الله على تليفزيون اليوم السابع، على هامش تصوير كليب "ضيعنا"، وكشفا عن كواليس الكليب، والصعوبات التي واجهتهما.

وتحدث كمال عن الأخطاء التي وقع فيها بسبب عدم اكتمال خبرته في عالم الموسيقى والغناء وعن الديو الذى يجمعه مع النجم حميد الشاعرى الذى قال إنه شرف له ويتمنى ذلك.