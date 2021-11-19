/662094/الزمالك-يضرب-الإسماعيلي-بثنائية-نظيفة-في-عقر-داره-بالدوري-فيديو

انتهت أحداث مباراة الزمالك والإسماعيلي بنتيجة هدفين دون رد، لصالح القعة البيضاء، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أكد عمر السعيد مهاجم نادي الزمالك على نتيجة المباراة بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، في شباك الإسماعيلي، بعد هروب من مدافعي الدراويش وتسديدة ضعيفة على يسار الحارس.

🎥⚽️ عمر السعيد يسجل هدف الزمالك الثاني وهدفه الثالث هذا الموسم اسيسيت زيزو#الاسماعيلي_الزمالك#الزمالك_الاسماعيلي



pic.twitter.com/yMEqu63x8h — أخبار الكورة المصرية (@masrkora) November 19, 2021

وسجل لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو الهدف الأول للقلعة البيضاء، في شباك الإسماعيلي، في الدقيقة الثانية والثمانون من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، بعد إستمرار أحداث المباراة بين الفريقين بشد وجذب.

حلوه يا زيزو



pic.twitter.com/E7XRB70k5A — عمرو جابر (@AmrGaber1911) November 19, 2021

ويلتقي الزمالك والإسماعلي في لقاء اليوم، في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز، ويشهد على اللقاء ملعب الإسماعيلية، والذي يبحث فيه كلا الطرفين عن تحقيق الفوز وإقتناص الثلاث نقاط من المباراة.

وشهدت المباراة على العديد من الفرص الضائعة بين الفريقين، لينجح دفاع الفريقين وحراس المرمى، من الحفاظ على نظافة الشباك.

وينقل اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2، بتعليق صوتي خاتم بطيشة، ويشهد على اللقاء ملعب الإسماعيلية.

تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة

خط الوسط: إمام عاشور، طارق حامد، مصطفى فتحي

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري، أشرف بن شرقي

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الزمالك:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمد هاشم – باهر المحمدي – محمد دسوقي – عصام صبحي.

خط الوسط: عماد حمدي – محمد عادل – احمد مصطفى.

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي – شكري نجيب – شولونجو.

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي

وخاض الزمالك 130 مبارة حيث فاز الإسماعيلي في33 وتعادل 34 وخسر 63، له 127 هدفًا عليه 181 هدف، كلين شيت 38 لقاء.

الدورى العام لعب 111 مباراة فاز 32 تعادل 32 خسر 47 له 114 هدفًا عليه 136 هدفًا كلين شيت 36 مباراة.

ملعب الإسماعيلى فاز 16 تعادل 21 خسر 17 له 54 هدفًا عليه 49 هدفًا كلين شيت 22 مباراة.

ملعب الزمالك فاز 15 تعادل 10 خسر 31 له 60 هدفًا عليه 87 هدفًا كلين شيت 13 مباراة.

كأس مصر لعب 19 مباراة فاز 2 تعادل 2 خسر 15 له 13 هدفًا عليه 45 هدفًا كلين شيت مباراتين ” الخروج بضربات الترجيح مرتين وخسارة اللقب مرتين".