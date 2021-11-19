فيديو.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السىء

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن تقارير الهيئة، تشير إلى تعرض السواحل الشمالية للبلاد لحالة من عدم الاستقرار بداية من يوم السبت، تمتد إلى كفر الشيخ والبحيرة، تكون مصحوبة بتساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة إضافة إلى الرعد والبرق.





وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن محافظات الوجه البحرى ستشهد أمطارا متوسطة الشدة رعدية، أما محافظات القاهرة الكبرى ستشهد سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، أما محافظات شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء ستشهد أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وأوضحت أن درجات الحرارة ستنخفض من 3 إلى 4 درجات، لنشعر بالبرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، وستنشط الرياح.

وأشارت إلى أن مساء اليوم وغدا هما ذروة الموجة غير مستقرة فى الأحوال الجوية، لتخف حدة الموجة على بعض المناطق يوم الأحد، وتنحصر الحالة على بعض المناطق الشمالية للبلاد يوم الإثنين.

ولفتت إلى أن السبب وراء حالة عدم الاستقرار هو وجود منخفض جوى متمركز على البحر المتوسط بالتزامن منخفض جوى آخر فى طبقات الجو العليا.