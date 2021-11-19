رئيس مكتبة الإسكندرية: نعتز بالزيارة التاريخية للأمير تشارلز

وأضاف الفقى، فى تصريح، اليوم الجمعة، أن "الأمير تشارلز" له مكانه فى قلوب المصريين والمسلمين بسبب إنصافه الواضح للدين الإسلامي، وذلك فى محاضرته المعروفة سواءً فى جامعة أكسفورد أو فى الأزهر الشريف منذ سنوات.
وتابع: "كان لى شرف استقباله عندما كنت مديراً للجامعة البريطانية يوم افتتاحها".
واستقبلت مكتبة الإسكندرية، اليوم، الأمير تشارلز أمير ويلز، وزوجته كاميلا دوقة كورنوول، فى إطار زيارتهما لجمهورية مصر العربية يومى 18 و19 نوفمبر 2021.
وتفقد الأمير تشارلز ودوقة كورنوال بمصاحبة الدكتور مصطفى الفقى، قاعة الاطلاع الرئيسية بمكتبة الإسكندرية، ومتحف الآثار، كما أجرا جولة داخل متحف المخطوطات، وتعرفا على المخطوطات والكتب النادرة التى يحويها المتحف.
وزارت دوقة كورنوول مكتبة الطفل بمكتبة الإسكندرية، والتقت بمجموعة من الأطفال وشاركتهم قراءة القصص، كما قابلت عددًا من الكتاب وعقدوا نقاشًا حول التراث الأدبى لمدينة الإسكندرية، وثقافة القراءة.
ووقع الأمير تشارلز ودوقة كورنوول، فى سجل كبار الزوار بمكتبة الإسكندرية، وأهدى "الفقى" للأمير مجموعة كتب من إصدارات المكتبة.
وفى ختام الزيارة التقى الأمير تشارلز الجمهور بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية، والتقط الصور التذكارية معهم.
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