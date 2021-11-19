بسبب الطقس السىء.. تعطيل الدراسة غدا فى المعاهد الأزهرية بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - أعلنت المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، اليوم الجمعة، تعطيل الدراسة فى المعاهد الأزهرية بالمحافظة، غدًا السبت، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التى تضرب البلاد.





وقال الشيخ محسن أبوالقاسم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، فى بيان: "تعطل الدراسة بالمعاهد الأزهرية بشمال سيناء يوم السبت الموافق 20-11-2021 وتكون الإجازة لجميع الطلاب والمعلمين بالمعاهد فقط، وذلك بناءً على تعليمات المحافظ وبسبب سوء الأحوال الجوية". وتشهد محافظة شمال سيناء ضمن عدة محافظات طقسًا سيئًا وتتعرض مدن المحافظة إلى سقوط أمطار غزيرة ومتقطعة على مدار اليوم وانخفاض فى درجة الحرارة ما يؤثر على مختلف مناحى الحياة بالمحافظة. يذكر أنه سبق وأن أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء أنه بناء على قرارات رئيس الوزراء وتوجيهات محافظ شمال سيناء ونظرا للظروف المناخية التى تمر بها البلاد، تقرر غلق المدارس غدا السبت بصفة مبدئية نظرا للظروف الجوية مع اتخاذ جميع الاحتياطات الاحترازية.

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