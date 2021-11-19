رؤى مشتركة.. بيان وزراء اليونان وقبرص ومصر وفرنسا: الأولوية لدفع السلام

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وأوضحت الوزارة، أنه فى إطار متابعة الاجتماع الأول للوزراء، الذى عُقِد فى يناير 2020 بالقاهرة، ونتائجه والبيان الختامى الصادر عنه، اجتمع وزراء خارجية اليونان وقبرص ومصر وفرنسا فى أثينا، اليوم الجمعة، لمناقشة التطورات الأخيرة بالمنطقة، وذلك على ضوء التحديات المتعددة التى تؤثر على السلام والاستقرار والأمن.
وأشار الوزراء، إلى العلاقات الممتازة التى تجمع دولهم، بما يتوافق تماما مع القانون الدولى وقانون البحار، وشددوا على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات بين الدول الأربعة، والتى تضع أسسا راسخة لتطوير التعاون فى العديد من المجالات.
وتلاقت رؤى الوزراء فيما يخص معالجة الأمن والاستقرار، وناقشوا سبل تعزيز التعاون واستمرار العمل المشترك لتحقيق الأهداف المشتركة فى مختلف المجالات والتى تشمل الطاقة، والتغير المناخى، ومكافحة جائحة كورونا، والهجرة.
وفى الختام، أكد الوزراء، على ضرورة منح الأولوية لدفع السلام والاستقرار، إقليميا ودوليا، وللتنمية الاقتصادية الشاملة التى يطمح إليها الجميع، بما يتوافق كليةً مع الإطار القانونى القائم المتعدد الأطراف.
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