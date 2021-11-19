شيخ الأزهر عن الأمير تشارلز: قائد يتحلّى بالحكمة و ناقشنا أهمية تعزيز حوار الأديان

أعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، عن سعادته بلقاء الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني، أمس الخميس، بالجامع الأزهر.
وقال شيخ الأزهر: إن اللقاء تناول الحديث حول أبرز الأزمات الإنسانية المعاصرة.
وتابع شيخ الأزهر من خلال تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه وجد في الأمير تشارلز، قائدا يتحلى بالحكمة والمسئولية، وصوتا غربيا منصفا في حديثه عن الإسلام والمسلمين، حيث ناقشنا أهمية تعزيز حوار الأديان، وأزمة تغير المناخ، وضرورة إيجاد حلول جذرية للحد من خطورتها.
وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، استقبل الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني أمير ويلز، والسيدة قرينته الأميرة كاميلا، دوقة كورنول، أمس الخميس، بالجامع الأزهر الشريف، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين بريطانيا والأزهر، وتعزيز الحوار بين أتباع الديانات، والحديث عن الأزمات الإنسانية المعاصرة وفي مقدمتها أزمة تغير المناخ.
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