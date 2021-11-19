نصب كمين وهمي في القاهرة الجديدة.. ضبط مهندس انتحل صفه ضابط شرطة وصور فيديو على "تيك توك"

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقاطع فيديو على تطبيق "تيك توك"، متضمناً قيام أحد الأشخاص بإنتحال صفة ضابط شرطة، وعمل كمائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، وقيامه بشراء ملابس من بعض المحال دون دفع قيمتها، بقصد تحقيق نسب مشاهدة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد هوية المذكور ، وتبين أنه مهندس، مقيم بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.