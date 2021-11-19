/662096/عمرو-السنباطي-توجيهات-الرئيس-بضرورة-عودة-الأوضاع-لسابقها-فى-أسوان-يؤكد-تفاعله-مع-نبض-الشارع

اشاد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل عن دائرة مصر الجديدة و مدينة نصر ، بسرعة تفاعل اجهزة الدولة و مؤسساتها مع الازمة التي شهدتها محافظة اسوان بسبب السيول ، و قال ان تعاون مؤسسات المجتمع المدني و الجمعيات الاهلية خفف من حدة الازمة على الموطنين الذين طالتهم الازمة .

دوت الخليج

و قال السنباطى ان ما قاله اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية خلال زيارته لاسوان ، حول توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة عودة الاوضاع لما كانت عليه وافضل ، تؤكد ان رئيس الدولة و مؤسساتها تتفاعل مع نبض الشارع ، و تتواجد في موقع الحدث و تتفاعل معه بسرعة بما يخفف العبئ على المواطن .

عمرو السنباطي: توجيهات الرئيس بضرورة عودة الأوضاع لسابقها فى أسوان يؤكد تفاعله مع نبض الشارع

و اشاد السنباطي بما اعلنه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، بضرورة صرف تعويضات للأسر التي تضررت وتعرضت لخسائر اقتصادية نتيجة السيول ، وتوفير شقق جاهزة مفروشة للاقامة المؤقتة للراغبين حتي ترميم منزلهم ، موضحا ان نجاح الدولة في ادارة الازمات يخلق شعورا بالارتياح لدى المواطن ،و يؤكد انها تسير في الطريق السليم " .

و قال السنباطي ان توجيه اللواء محمود شعراوي بسرعة الانتهاء من أعمال شركات المقاولات الجارية لاعادة بناء المنازل المنهارة ، التي تضررت بسبب السيول يؤكد ان الدولة تعمل بمنطق الافعال لا الاقوال لتخفيف العبئ عن المواطن .

وحرص اللواء محمود شعراوي خلال تفقده عدد من المنازل التي تعرضت للانهيار بسبب السيول والأمطار بقرية الكوبانية عَلِي نقل رسائل من الـرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلي الأسر والأهالي المتضررة قائلاً: جايلكم برسائل شخصية من فخامة الـرئيس السيسي ان كل حاجة هترجع زي ما كانت وأحسن وده حقكم علينا .. وهناك توجيهات من رئيس الوزراء لكافة الوزارات المعنية بسرعة العمل عَلِي تعويض كل الأسر التي تضررت وتعرضت لخسائر مالية نتيجة موجة الطقس السيء والسيول وحصر كافة الأسر التي تحتاج تعويضات .

وأضاف وزير التنمية المحلية خلال لقاءاته مع الأهالي : البلد كلها معاكم بداية من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكل الوزارات والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية وعنينا ليكم في كل طلباتكم .